Valilik binasında polisin belinden düşen biber gazı patlayınca panik yaşandı
VALİLİK BİNASINDA POLİSİN BELİNDEN DÜŞEN BİBER GAZI PATLAYINCA PANİK YAŞANDI. ÇOK SAYIDA VALİLİK PERSONELİ GAZDAN ETKİLENDİ
DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği içerisinde bir koruma polisin belinden düşen biber gazının patlaması sonucu yaşanan panik sonrasında, bina içerisinde bulunan personel, itfaiyenin merdivenli araçları ile tahliye edildi. Personelin bazılarının baygınlık geçirdiği binada gazın tahliyesi için çalışmalar yürütülüyor.
Edinilen bilgiye göre Düzce İstanbul Caddesi’nde bulunan Valilik kampüsü 2. katında koruma polisin belinden biber gazı yere düşerek patladı. Patlamanın ardından gazın yayıldığı valilik binasında gazdan etkilenen personeller durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine panik yaşanan valilik binasına itfaiye, AFAD, UMKE, Düzce Arama Kurtarma, ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlama nedeni ile bir personel baygınlık geçirirken, bir çok kişi ise biber gazından etkilendi.
İçeride dumandan etkilenen personeli itfaiye tahliye etti
Patlama sonrasında binaya gazın yayılması nedeniyle valilik girişleri durdurulurken, binada kalan personeller ise merdivenli itfaiye araçları ile binadan tahliye edildi. Bölgede gazın çıkartılması için hem AFAD hem Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Binanın içine giren itfaiye ekipleri ise gazdan etkilenirken 112 ekipleri olay yerinde etkilenen personele ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
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