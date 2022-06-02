Validebağ Korusu’ndaki yangına ilişkin davada düşme kararı

Validebağ Korusu’nda torpil patlatırken yangın çıkardığı gerekçesiyle 3 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanan sanık hakkındaki dava düşürüldü. Mahkeme kararında, ön ödeme ihtarına uyan sanığın belirlenen miktarı Maliye Hazinesi’ne yatırdığını kaydetti.

Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nda 12 Ağustos 2021 tarihinde torpil patlatırken yangına sebep olduğu gerekçesiyle “6831 sayılı Orman Kanunu’na Muhalefet” suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık Göker U.’nun yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Göker U. katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin suç kastı olmadığını ve davaya konu yerin orman veya tarihi sit alanı olduğuna dair herhangi bir bilgi elde edilemediğini söyleyerek, “Müvekkilim çıkan yangını kendi çabaları ile söndürmüştür” dedi. Bunun üzerine esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığa yüklenen suçun ön ödemeye tabi olduğunu, sanığın ön ödeme önerisini yerine getirdiğini belirterek düşme kararı verilmesini istedi.

Dava düşürüldü

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığa yüklenen ‘taksirle yangına neden olmak’ suçunun ön ödeme sınırlarında olduğunu, ön ödeme ihtarına uyan sanığın belirlenen miktarı Maliye Hazinesi’ne yatırdığını gerekçe göstererek sanık hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine hükmetti.