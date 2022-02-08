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Validebağ Korusu’nda torpil patlatarak yangın çıkaran sanığın yargılanmasına devam edildi

Üsküdar Validebağ Korusu’nda torpil patlatırken yangına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Göker U.’nun yargılandığı davada mahkeme, ‘ Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Kültür Bakanlığı’na müzekkere yazarak, Validebağ Korusu’nun orman alanı, özel mülk veya doğal tarihi sit alan olup olmadığı hususunda bilgi verilmesine hükmetti.

Asayiş 08.02.2022, 11:57
Validebağ Korusu’nda torpil patlatarak yangın çıkaran sanığın yargılanmasına devam edildi

Üsküdar Validebağ Korusu’nda torpil patlatırken yangına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Göker U.’nun yargılandığı davada mahkeme, ‘ Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Kültür Bakanlığı’na müzekkere yazarak, Validebağ Korusu’nun orman alanı, özel mülk veya doğal tarihi sit alan olup olmadığı hususunda bilgi verilmesine hükmetti.

Üsküdar’da bulunan Validebağ Korusu içerisinde 12 Ağustos 2021 tarihinde 9 yaşındaki oğluna göstermek için torpil patlatırken yangına neden olan Göker U.’nun “6831 sayılı Orman Kanunu’na Muhalefet” suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Göker U. katılmazken, sanık avukatı Aydın Mollaoğlu ile Validebağ Gönüllüleri Derneği’nin avukatı Onur Cingil salonda hazır bulundu. Olay yerinde çekilen fotoğraf ve video kayıtlarının incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, elde edilen 31 adet torpilin metal çöp konteynerı içinde patlatılarak imha edildiği ana ilişkin görüntülerin yer aldığı kaydedildi. Mahkeme hakimi, Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’nden söz konusu yerin orman arazisi olmadığına yönelik yazı geldiğini belirtti.

Bunun üzerine söz alan Validebağ Gönüllüleri Derneği avukatı Onur Cingil, “Olayı ihbar eden biziz. Davaya katılma talebimiz vardır. Tüzük gereği korunun doğal yapısını korumak adına davayı takip etmek istiyoruz. Söz konusu yer, doğal alan ve tarihi sit alanıdır, 360 dönümdür” diyerek şikayetçi olduklarını söyledi.

“Müvekkilimin suç kastı yoktur”

Sanık avukatı Aydın Mollaoğlu ise, “Sanığın maddi ve manevi kastı yoktur. Kaldı ki yangını kendi çabaları ile söndürdüğü sabittir. Müvekkilimin suç kastı yoktur” diye konuştu.

Sit alanı olup olmadığı sorulacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü birimi olan Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Kültür Bakanlığı İstanbul 6 No’lu Koruma Kurulu’na müzekkere yazılarak, söz konusu yerin orman alanı olup olmadığı, özel mülk veya doğal tarihi sit alan olup olmadığı hususunda bilgi verilmesinin istenmesine hükmetti. Validebağ Gönüllüleri Derneği’nin katılma talebinin gelecek celse değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Göker U.’nun 9 yaşındaki oğlunun Youtube kanalından izlediği torpil videolarını merak etmesi üzerine oyuncakçı dükkanından 30 adet torpil alarak Validebağ Korusu’nda patlattığı anlatıldı. Patlamayan bir torpilin fitilinin çevresindeki otları tutuşturması sonucu koruda yangın çıktığı belirtildi. Olay yeri inceleme raporuna göre, korudaki ormanlık alanın otluk kısmında 70-80 metrekarelik alanın yandığının tespit edildiği aktarıldı. Sanığın savunmasında olayın kazara meydana geldiğini, pişman olduğunu beyan ettiği kaydedildi. İddianamede sanık Göker U.’nun “6831 sayılı Orman Kanunu’na Muhalefet” suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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