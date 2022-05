Vali Yıldırım: “Yayaysak her yerde yollara atlamayacağız”

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ‘Yayalar için 5 adımda güvenlik trafik’ uygulamasına katılan Vali Aziz Yıldırım, “Yayayız, yayaysak her yerde yollara atlamayacağız. Özellikle trafiğin nasıl aktığına bakacağız. Araçlar bizim her istediğimiz yerde, istediğimiz gibi durmaz, duramaz da” dedi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer paydaşların katılımı ile 7-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen karayolu trafik haftası etkinlikleri ile ilgili ‘Yayalar için 5 adımda güvenlik trafik’ çerçevesinde Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda uygulama yapıldı. Uygulamaya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, polis ve jandarma ekipleri katıldı. Uygulamada sürücülere ve vatandaşlar yaya geçidi önceliği hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, “Yayayız, yayaysak her yerde yollara atlamayacağız. Özellikle trafiğin nasıl aktığına bakacağız. Araçlar bizim her istediğimiz yerde, istediğimiz gibi durmaz, duramaz da. Onlarda zaten ‘İşte bu yol bana ait. Ben bu yolda bana tanınan sürat içerisinde, hız geçebilirim’ diyorlar. Eğer biz bunu bir şekilde tedbir edemezsek, her yerden yayalarımız yollardan geçmeye kalkarlarsa tabi ki istenilmeyen sonuçların doğması kaçınılmaz hale gelir. Yayaysak, yayalara ayrılmış yollardan devam edeceğiz. Buralardan geçtiğimiz takdirde herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Tabi ki sürücülerimizde yaya geçitlerinden her an geçilebileceğini düşünerek yaya geçitlerine yaklaştıklarında mutlaka yavaşlamaları gerekiyor. Bunlarda sürücülerimizin üzerine düşen görevlerden bir tanesidir” diye konuştu.