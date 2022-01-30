Vali Yerlikaya’dan Çatalca’daki kazaya ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çatalca Karaağaç bölgesinde emniyet görevlilerini taşıyan servis aracının yaptığı kazada 1’i ağır 14 polisin yaralandığını açıkladı.

Vali Yerlikaya, Çatalca Karaağaç bölgesindeki kazaya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çatalca Karaağaç bölgesinde emniyet görevlilerimizi taşıyan servis aracının yaptığı kazada 1’i ağır 14 kahraman polisimiz yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. Kahraman kardeşlerime ve servis şoförümüze Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.