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Vali yardımcısının öldürdüğü kardeşi ve annesinin cesetleri adli tıpa kaldırıldı
ADANA’DA, HATAY VALİ YARDIMCISI VE AFRİN’DEN SORUMLU TOLGA POLAT TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KARDEŞİ ALTUĞ POLAT VE ANNESİ İKBAL POLAT’I CESETLERİ OTOPSİLERİ YAPILMAK ÜZERE ADANA ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.
Asayiş 12.08.2020, 02:01
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Adana’da, Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin’den sorumlu Tolga Polat tarafından öldürülen kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat’ı cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hatay Vali Yardımcısı tarafından öldürülen Altuğ ve İkbal Polat’ın cesetleri apartmandan çıkarıldığı sırada olay yerinde bulunan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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