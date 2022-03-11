Vali Ustaoğlu’ndan şampiyonluk yolunda dikkat çeken silah uyarısı

TRABZON (İHA) – Trabzonspor’un şampiyonluğa adım adım yaklaştığı bu günlerde şehirde heyecan giderek artarken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’ndan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Vali Ustaoğlu, şampiyonluk kutlamalarını yaparken sevincin hüzne dönüşmemesi için silah atılmaması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ederken, şehirde geçmişe yönelik yorgun mermi sonucu hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı.

Şehrin şampiyonluğa kitlendiğini belirten Ustaoğlu, en büyük temennisinin kutlamaların festival havası içinde geçmesi olduğunu kaydederek, “Şehir şampiyonluğa kitlenmiş durumda. Biz de bunun heyecanını vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu heyecanı yaşarken istiyoruz ki; bir festival havası içinde geçsin. Vatandaşlarımız aileleriyle, çocuklarıyla cumartesi, pazarı iple çekerek adete o şampiyonluğa giden bu hikayenin içerisinde bunu güzel anlamdırarak bunun içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Bunun dışında hepimizi derinden üzen bu güzel iklimi, ortamı hüzne boğacak bir şey yaşanmasın. Bizim o sevincimizi hüzne, acıya boğacak silah atılarak orada bir vatandaşımızın zarar görmesi bir canlının zarar görmesi bunlar bizim gerçekten hüzne, acıya boğacak şeyler. Burada geriye dönük yaşadığımız çok acı hadiseler var. Yorgun mermi sonucu vefat eden vatandaşlarımız var. En son da 15 yaşında Emir Yuşa Atıcı yavrumuzu kaybettik. Hep söylüyoruz bu sevincimizi hüzne boğacak kutlama yapmayalım. Silahla kutlama olmaz bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Gecenin bir saatinde bebelerimiz, yavrularımız uyurken adeta hayvanlarımız tüm mahlûkat uykuda iken gecenin geç saatlerinde havaya silah atılarak yavrularımızın psikolojisini bozacak , vatandaşımızın evde psikolojisini etkileyecek böyle bir eylemin olması kabul edilebilir bir şey değil. Temennimiz bunun güzel festival havası içerisinde şampiyonluk hikâyesinin burada yazılması” dedi.

Vali olarak Trabzonspor’un şampiyonluk havasına girmesinin kendisini ayrıca gururlandırdığını ifade eden Ustaoğlu, “Bu bizi gururlandırıyor. Biz bu şehrin sevincine de ortağız, hüznüne de ortağız. Biz bu şehirde yöneticilik yapıyoruz bir kader birliği yapıyoruz. Yaklaşık 3,5 yıldır bu şehirde valilik yapıyorum. Vatandaşımızın tüm hemşerilerimizin acısıyla tatlısıyla her türlü duygularına ortak oluyoruz. İnşallah bu güzel duyguyu da burada hep beraber yaşarız” diye konuştu.

Öte yandan 2015 yılından beri Trabzon İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında toplam 91 havaya ateş etme olayı meydana gelmiş bu olaylarda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 55 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olayların dağılımına bakıldığında 1 olayın yorgun mermi sonucu öldürme, 55 olayın yaralama, 10 olayın eve İsabet etme, 11 olayın araca isabet etme, 1 olayın işyerine isabet etme, 1 olayın camiye isabet etme şeklinde gerçekleşmişti.