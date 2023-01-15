Vali Toraman’dan deprem paylaşımı, “ Herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı”

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında paylaşımda bulunan Vali Dr. Ömer Toraman herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini tarama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Vali Toraman paylaşımında “Saat 6:36’da merkez üssü Sivrice olan, 4.9 şiddetindeki deprem sonrası ilk tespitlerimize göre herhangi bir olumsuz ihbar alınmamış olup; saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun“ dedi.