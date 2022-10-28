Vali Şimşek patlama yerinde, “Olay kontrol altında”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı patlama alanında incelemede bulunarak olayın kontrol altında olduğunu, ikinci bir patlama olmaması için çalışıldığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde bulunan Kılıçkaya Barajının santral kısmındaki trafo merkezinde meydana geldi. Bakım ve onarım için 4 personelin trafo merkezinde bulunduğu esnada kısa devre sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından yangın çıktı. Yangında elektik teknisyeni Ertuğrul Gazi Bozdağ (30) olay yerinde vefat etti. Yaralanan Mevlut Koç, Ramazan Tüylü ve elektrik mühendisi Ertuğrul Bıyık ise güçlükle olay yerinden çıkartılarak kurtarıldı. Mevlüt Koç’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı patlama alanında incelemede bulundu. Şimşek burada yaptığı açıklamada, “Bugün saat 14.40 sularında 112’ye gelen ihbarda Suşehri ilçemiz, Kılıçkaya Barajı hidroelektrik santralinde trafodan kaynaklı bir patlama ve yangın olduğu bildirilmiştir. Bu ihbar üzerine ekipler derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk etapta ekiplerimiz yangını kontrol altına almış ve yangını söndürmüştür. Akabinde olay yerindeki yaralıları hastaneye sevk etmiştir. Hastaneye sevk edilen 3 yarılımız var. Bunlardan birinin durumu maalesef ağır. Olay yerinde maalesef bir teknisyenimizin vefat ettiği tespit edilmiştir. Şu anda ola kontrol altında, arkadaşlarla da görüştük. Bir ikinci patlamanın olmaması için gerekli tedbirler alındı. Ben vefat eden vatandaşımıza Allahtan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.” dedi.

(OE-GF-