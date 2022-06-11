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Vali Şıldak: "Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, trafik kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti. Vali Şıldak, "Kazada 6 vatandaşımız, 1 vatandaşımız da hastane vefat etti, 11 vatandaşımız da yaralandı" dedi.

Asayiş 11.06.2022, 15:58
Vali Şıldak: "Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, trafik kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti. Vali Şıldak, "Kazada 6 vatandaşımız, 1 vatandaşımız da hastane vefat etti, 11 vatandaşımız da yaralandı" dedi.

Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile birlikte Dursunbey Devlet Hastanesi bahçesinde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane bahçesinde açıklama yapan Vali Şıldak, kazada 6 vatandaşın, 1 vatandaşın da hastane vefat ettiğini, 11 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

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