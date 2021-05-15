Vali Pehlivan’dan Kato üs bölgesine bayram ziyareti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, terör örgütü PKK’ya karşı kahramanca mücadele veren askerleri üs bölgelerinde ziyaret ederek Mehmetçiklerin bayramını kutladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Deniz Özaslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Kurt ile Kato üs bölgelerine helikopterle giderek, buralardaki Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi bağlı Kato üs bölgesini ziyaret eden Vali pehlivan, her türlü hava şartlarına rağmen PKK’lı teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçik ile bayramlaştı.

Jandarma komandolarıyla bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, üstün gayret ve özveriyle yerine getirdikleri terörle mücadeledeki devlet ve milleti gururlandıran başarılarının artarak devamını diledi. Vali Pehlivan, Mehmetçiklere aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde nice güzel bayramlara erişmeleri temennisinde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler daha sonra Ramazan Bayramı vesilesiyle Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığını ziyaret ederek komandolarla bayramlaştı.