Vali Özkan, uygulama noktasındaki sürücülere çikolata ikram etti

Konya’da 2022’in ilk dakikalarında kentin giriş ve çıkışında bulunan kontrol noktalarını ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki kent protokolü sürücülere çikolata ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

Konya’da 2022’in ilk dakikalarında kente giriş ve çıkış noktalarında kontrol yapan trafik polisleri, sürücüleri durdurarak evraklarını kontrol etti. Kontrol noktasını ziyaret ederek trafik uygulamasına katılan Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki kent protokolü sürücülere hediye vererek yeni yıllarını kutladı. Vali Özkan daha sonra gece boyunca kent merkezinde mesai yapan polis memurlarıyla bir araya geldi. Polis memurlarıyla selamlaşarak sohbet eden Vali Özkan, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "2021 içinde bir pandemi dönemini yaşadık, keza kuraklıkla ilgili belli sıkıntılara maruz kaldık. Buna rağmen devletimizin yapmış olduğu uygulamalar, belediyelerimizde, kamu kuruluşlarıyla, meslek kuruluşlarıyla, basın mensupları ile ilimizde kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde yoğun bir çaba içinde olmuş olduk. Geçen yıl içinde insanlarımızın kendi aralarındaki yardımlaşması, dayanışması çok önemliydi. Kuraklıkla mücadelede keza aynı şekilde bu yardımlar artarak devam etti. İnşallah önümüzdeki yıl içinde de hem pandemiyle hem de kuraklığı atlattıktan sonra devletimizin, hükümetimizin altyapıya yapmış olduğu büyük hizmetler ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, güvenlik kamu hizmetinde yapmış olduğu büyük hizmetlerden sonra artık daha çok kişilerin ve toplumun refahına, üretime yönelik hizmetler daha da artarak devam edecektir. Bu anlamda şehrimizde de bu hizmetler çok daha yaygınlaştırılacak, etkinleştirilecek. Bizim beklentimiz, ümidimiz devletimizin, hükümetimizin almış olduğu kararlar, tedbirler, şimdiye kadar temel kamusal altyapı hizmetleri ile ilgili işlerimiz bittikten sonra bundan sosyal devlet olarak hem toplumsal refah hem üretim hem ihracatın artırılması, üretimin arttırılması, istihdamın artırılması yönünde çok iyi bir sene geçireceğimizi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

“Toplum güvenliği için jandarma ve emniyet kesintisiz hizmet veriyor”

Toplum güvenliği için jandarma ve emniyetin kesintisiz hizmet verdiğini anlatan Vali Özkan, "Terörle mücadele başta olmak üzere diğer asayiş ve trafik hizmetleri, gençlerimizin zararlı maddelerden bertarafına kadar emniyetimiz ve jandarmamız çalışmaktadır. Polis teşkilatı ve jandarma teşkilatı memleketimizin, insanımızın, toplumumuzun gerçekten göz bebeği. Hizmetleri kesintisiz bir şekilde gece gündüz her alanda, her mekanda sürdürmektedir. Bu yönüyle bütün emniyet ve jandarma teşkilatımıza sağlık sıhhat diliyoruz. Başarılarının artarak devamını temenni ediyorum. Milletimiz, devletimize güvensin. Milletimizin hizmetinde olan devletin kurumları, hükümetimizin organları, kolluk birimleri ile beraber bu hizmeti artarak devam ettirecektir. Önümüzdeki yılda da inşallah sağlıkla sıhhatle bu faaliyetler artarak devam edecektir" diye konuştu.