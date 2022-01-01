banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yılbaşı öncesi insanlar İstiklal Caddesi’ne akın etti
Yılbaşı öncesi insanlar İstiklal Caddesi’ne akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
Yıl değişti ama gündem hep aynı!

Vali Özkan, uygulama noktasındaki sürücülere çikolata ikram etti

Konya’da 2022’in ilk dakikalarında kentin giriş ve çıkışında bulunan kontrol noktalarını ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki kent protokolü sürücülere çikolata ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

Asayiş 01.01.2022, 02:18
Vali Özkan, uygulama noktasındaki sürücülere çikolata ikram etti

Konya’da 2022’in ilk dakikalarında kentin giriş ve çıkışında bulunan kontrol noktalarını ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki kent protokolü sürücülere çikolata ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

Konya’da 2022’in ilk dakikalarında kente giriş ve çıkış noktalarında kontrol yapan trafik polisleri, sürücüleri durdurarak evraklarını kontrol etti. Kontrol noktasını ziyaret ederek trafik uygulamasına katılan Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki kent protokolü sürücülere hediye vererek yeni yıllarını kutladı. Vali Özkan daha sonra gece boyunca kent merkezinde mesai yapan polis memurlarıyla bir araya geldi. Polis memurlarıyla selamlaşarak sohbet eden Vali Özkan, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "2021 içinde bir pandemi dönemini yaşadık, keza kuraklıkla ilgili belli sıkıntılara maruz kaldık. Buna rağmen devletimizin yapmış olduğu uygulamalar, belediyelerimizde, kamu kuruluşlarıyla, meslek kuruluşlarıyla, basın mensupları ile ilimizde kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde yoğun bir çaba içinde olmuş olduk. Geçen yıl içinde insanlarımızın kendi aralarındaki yardımlaşması, dayanışması çok önemliydi. Kuraklıkla mücadelede keza aynı şekilde bu yardımlar artarak devam etti. İnşallah önümüzdeki yıl içinde de hem pandemiyle hem de kuraklığı atlattıktan sonra devletimizin, hükümetimizin altyapıya yapmış olduğu büyük hizmetler ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, güvenlik kamu hizmetinde yapmış olduğu büyük hizmetlerden sonra artık daha çok kişilerin ve toplumun refahına, üretime yönelik hizmetler daha da artarak devam edecektir. Bu anlamda şehrimizde de bu hizmetler çok daha yaygınlaştırılacak, etkinleştirilecek. Bizim beklentimiz, ümidimiz devletimizin, hükümetimizin almış olduğu kararlar, tedbirler, şimdiye kadar temel kamusal altyapı hizmetleri ile ilgili işlerimiz bittikten sonra bundan sosyal devlet olarak hem toplumsal refah hem üretim hem ihracatın artırılması, üretimin arttırılması, istihdamın artırılması yönünde çok iyi bir sene geçireceğimizi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

“Toplum güvenliği için jandarma ve emniyet kesintisiz hizmet veriyor”

Toplum güvenliği için jandarma ve emniyetin kesintisiz hizmet verdiğini anlatan Vali Özkan, "Terörle mücadele başta olmak üzere diğer asayiş ve trafik hizmetleri, gençlerimizin zararlı maddelerden bertarafına kadar emniyetimiz ve jandarmamız çalışmaktadır. Polis teşkilatı ve jandarma teşkilatı memleketimizin, insanımızın, toplumumuzun gerçekten göz bebeği. Hizmetleri kesintisiz bir şekilde gece gündüz her alanda, her mekanda sürdürmektedir. Bu yönüyle bütün emniyet ve jandarma teşkilatımıza sağlık sıhhat diliyoruz. Başarılarının artarak devamını temenni ediyorum. Milletimiz, devletimize güvensin. Milletimizin hizmetinde olan devletin kurumları, hükümetimizin organları, kolluk birimleri ile beraber bu hizmeti artarak devam ettirecektir. Önümüzdeki yılda da inşallah sağlıkla sıhhatle bu faaliyetler artarak devam edecektir" diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8