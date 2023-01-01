Vali Öner, yeni yıla eksi 16 derece soğukta görev yapan personelle girdi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 2022 yılının son gecesinde şehrin giriş noktalarında nöbet tutan polis ekiplerini ziyaret ederek, moral verip yeni yılını kutladı.

Vali Öner, ilk olarak Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak uygulama noktasındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Vali Öner, Jandarma Albay Ramazan Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile birlikte, yeni yıla güvenlik noktalarında girecek olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Ardahan- Kars karayolundaki Çamlıçatak jandarma noktasına gelen Vali Öner, ekiplerle beraber denetim yaparak, durdurulan sürücü ve yolculara çikolata ikram etti. Araç sürücülerinin yeni yılını kutlayan Vali Öner, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine geçen Vali Öner, merkezde görev yapan personelin yeni yılını tebrik ederek tatlı ikramında bulundu. Vali Öner, Ardahan-Göle karayolundaki Polis yol kontrol ve uygulama noktasında eksi 16 derece soğuğa rağmen görev yapan emniyet mensuplarını ziyaret etti.

Vali Öner, ’’2023 yılına görevi başında girecek olan kurumlarımızın çalışanlarını ziyaret ettik. Yeni yıla Göle uygulama noktasında görev yapan emniyet personelimizle birlikte gireceğiz. Güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, geceyi geçirmeleri için bütün tedbirleri aldı. Diğer kurumlarımızda da tüm tedbirleri aldık. İnşallah vatandaşlarımız huzur içerisinde tüm geceyi geçirecekler. Şu anda herhangi bir olumsuzluk yok. İlimizde tüm güvenlik görevlilerimiz görevlerinin başındadır. Görevi başında olan bütün ekiplerimize başarılar diliyorum’’ dedi.

Vali Öner, son olarak Ardahan Devlet hastanesini ziyaret ederek, hastalara şifalar diledi.