Vali Hatipoğlu, yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, servis kazasında yaralanan öğrencileri hastaneden ziyaret etti.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, servis kazasında yaralanan öğrencileri hastaneden ziyaret etti.
Tokat’ta öğrenci servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 11’i öğrenci 14 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralanan öğrenciler kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile birlikte hastanede yaralı öğrencileri ve vatandaşları ziyaret etti. Vali Hatipoğlu, yaralı öğrenciler ile vatandaşların genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Tokat-Turhal karayolu Ulaş köyü kavşağında öğrenci taşıyan Mursel E. (66) idaresindeki 60 AAP 674 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde seyir halinde olan Halil G. (47) yönetimindeki 60 TR 646 plakalı araç çarpışmış, kazada 11’i öğrenci 14 kişi yaralanmıştı.
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