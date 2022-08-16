Vali Gül’den Karkamış’a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklayarak, saldırıya misliyle karşılık verildiğini vurguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü PYD/YPG tarafından Karkamış’a düzenlenen havanlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" ifadelerine yer verdi.