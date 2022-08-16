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Vali Gül’den Karkamış’a yapılan saldırıyla ilgili açıklama
Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklayarak, saldırıya misliyle karşılık verildiğini vurguladı.
Asayiş 16.08.2022, 12:15
Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklayarak, saldırıya misliyle karşılık verildiğini vurguladı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü PYD/YPG tarafından Karkamış’a düzenlenen havanlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" ifadelerine yer verdi.