banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Vali Gül’den Karkamış’a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklayarak, saldırıya misliyle karşılık verildiğini vurguladı.

Asayiş 16.08.2022, 12:15
Vali Gül’den Karkamış’a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklayarak, saldırıya misliyle karşılık verildiğini vurguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü PYD/YPG tarafından Karkamış’a düzenlenen havanlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
26°
açık