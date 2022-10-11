Vali Erdinç Yılmaz: “Depremde herhangi bir olumsuzluk yok”

Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Şuana kadar herhangi olumsuz bir durum gelmedi” dedi.

Bugün saat 18.48’de merkez üssü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye’nin tüm ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinden de hissedildi. Depremin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, şuana kadar herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediğini söyledi.

Açıklamasında Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlar meydana geldiğini ifade eden Vali Yılmaz, “Şuana kadar herhangi olumsuz bir durum gelmedi. Sadece Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Oraya da gerekli müdahaleyi yaptık. Ekiplerimiz orada çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde de herhangi bir olumsuzluk yok” diye konuştu.