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Vali Dağlı’dan yaralılara geçmiş olsun
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Atakum ilçesinde servis kazasında yaralanan belediye temizlik işçilerine ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.
Asayiş 08.01.2021, 12:51
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Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Atakum ilçesinde servis kazasında yaralanan belediye temizlik işçilerine ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.Atakum Belediyesi personel servisinin kaza yapması sonucu yaralanan işçileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kazazedelerin sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi alarak, ‘acil şifalar’ diledi.
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