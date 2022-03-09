Vali Dağlı’dan yaralı öğrencilere ziyaret

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Yakakent ilçesinde 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 6’sı öğrenci 7 kişinin yaralandığı servis kazasının yaralılarını hastanede ziyaret etti.

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü bu sabah Yakakent ilçesi Kuzören Mahallesinde kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencilerini taşıyan 55 TB 488 plakalı minibüs, Kuzuören Mahallesi mevkisinde kardan dolayı kayarak yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan lise öğrencilerinden 15 yaşındaki Sibel Şahin hayatını kaybederken, aralarında servis şoförünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kaza sonucu yaralanan öğrencilerden Bafra Devlet Hastanesinde tedavi görenleri ziyaret ederek doktorlarından kazazedelerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Sabah saatlerinde meydana gelen üzücü kazada 1 öğrencinin vefat ettiğini, 6 öğrenci ve 1 servis sürücüsünün de yaralandığını ifade eden Vali Dağlı, merhume öğrenciye Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınlarına, okul arkadaşlarına ve eğitim camiasına başsağlığı, yaralı öğrencilere ve servis sürücüsüne de acil şifalar diledi.