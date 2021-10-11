Vali Dağlı: “Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’dan çalışmaları hakkında brifing alan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, daha sonra İl Emniyet Müdürü Yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleriyle toplantı yaparak, ayrı ayrı tüm ilçelerde asayiş ve güvenlik için 7/24 kesintisiz sürdürülen faaliyetler ve genel durum hakkında bilgi aldı.

3,5 milyon GBT kontrolü

Halkın huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması ve suç/suçlularla etkin mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılının ilk 9 ayı (01 Ocak-30 Eylül 2021) içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda toplam 3 milyon 542 bin 892 şahsın GBT kontrolünün yapıldığını belirten Vali Dağlı, “Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 6 bin 308 aranan şahıs yakalanmış, 368 adet ruhsatsız tabanca, 128 adet av tüfeği, 130 adet kuru sıkı tabanca, 6 bin 793 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 bin 597adet kesici delici alet, 22 kg 68,84 gr esrar, 15 kg 886,31 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 156 bin 293 adet sentetik ecza (gerica-lyrca hap), 52 bin 274 adet emtia, 6 bin 302 adet ecstasy hap, 4 kg 574,03 gr metamfetamin, 1 kg 211 gr skunk, 2 bin 827 kök kenevir, 8 milyon 810 bin 360 dal makaron, 85 kilo 700 gr tütün, 356 kilo 2 gr kaçak nargile tütünü, 414 adet kaçak cep telefonu, 42 adet kaçak araç motoru, 838 litre içki, 2 bin 298 adet içki aroması, 351 lt etil alkol, 454 adet tarihi eser ile 40 adet 100 ABD doları ele geçirilmiş, ayrıca 78 bin 366 iş yeri kontrol edilerek, 642 iş yerine cezai işlem uygulanmıştır” bilgilerini verdi.

Hırsızlık ve diğer suçlarda düşüş

Toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde otodan hırsızlık olaylarında yüzde 26,4’lük, evden hırsızlık olaylarında yüzde 9’luk, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarında yüzde 14,4’lük, topluma karşı işlenen suçlarda yüzde 7,7’lik bir azalma meydana gelirken, kasten yaralama suçlarında 0,2’lik bir artış yaşandığını kaydeden Vali Dağlı, “Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise 1 milyon 58 bin 39 araç kontrol edilmiş olup 1880 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak 11 bin 628 araç trafikten men edilmiştir” diye konuştu.

688 kişiye trafik eğitimi

Ayrıca, yapılan eğitim faaliyetleri kapsamın da araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 688 kişiye trafik eğitimi verildiğini belirterek, okullarda kullanılacak olması yönüyle ilk olma özelliğine sahip, seyyar trafik halısı parkurlarıyla geleceğin bilinçli yaya ve şoförlerini yetiştirmek için yürütülen uygulamalı trafik eğitimini oldukça önemsediklerini dile getiren Vali Dağlı, her yıl binlerce canını trafik canavarına kurban veren ülkenin en önemli sorunlarından birisinin de trafik güvenliği olduğunu ve trafikte tek bir can kaybına dahi tahammüllerinin olmadığını vurguladı.

“Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek”

Vatandaşlara huzurlu bir ortamın sağlanması için gerekli hassasiyetin en üst seviyede gösterilmesi ve özellikle şehir içi trafikte daha görünür olunarak, ulaşımın hızlı ve akıcı bir şekilde sağlanması talimatı veren Samsun Valisi Dağlı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyleyerek, özverili gayretlerinden dolayı tüm emniyet personelini tebrik etti.