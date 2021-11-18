Vali Dağlı: “Sahil Güvenlik milletimizin övünç kaynağı”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın gösterdiği başarılı çalışmalar ile Türk milletinin övünç kaynağı olduğunu söyledi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bölge Komutanı S.G. Kd. Alb. Ahmet Bahadır ve birim amirlerinden çalışmalarıyla ilgili brifing aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın denizlerde emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele gibi birçok görevi sürdürdüğünü belirten Vali Dağlı, “Sahil Güvenlik Komutanlığımız, edindiği teknolojik güç ve donanım ile bugün çevresindeki ülkelere örnek olmakta, uluslararası karasularda da barışın tesis edilmesi noktasında yetki ve sorumluluklar kapsamında 7 gün 24 saat gece-gündüz demeden gösterdiği başarısıyla aziz milletimizin övünç kaynağı olmuştur. Sahil Güvenlik personelimize çalışma hayatlarında başarılar diliyor ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.