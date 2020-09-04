Vali Çiftçi’den Sungurlu’daki orman yangını ile ilgili açıklama

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu açıkladı.

Orman yangını ile ilgili Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ile görüştüğünü belirten Vali Çiftçi, “Yangının denetim altına alınmak üzere olduğunu Sungurlu, Boğazkale ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmiş durumda. İnşallah kısa sürede yangını da denetim altına alacağımızı ümit ediyorum” dedi.