Vali Canbolat’tan Bursa’daki fabrika yangını hakkında açıklama

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın bölgesine gelen Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgi aldı. Fabrika yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan 85 öğrenci tedbir amaçlı tahliye edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün de olay yerine gelerek çalışmalara nezaret ettiği öğrenildi.

Vali Canbolat, yangının başlamasının hemen ardından alevlerin kontrol altına alındığını ancak alevlerin büyümesiyle fabrikanın tamamını yangının sardığını ifade etti. Canbolat, "Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyelerinin, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyetin tüm imkanlarını buraya seferber ettik, TOMA’lar dahil. Çevre illerden de takviye ekipler istedik. Müdahale yapılıyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alacağımızı düşünmekteyiz. Fabrikanın tamamı yandı. Fabrika sahiplerinin ifadesi, içeride herhangi bir kişinin kalmadığı, bütün çalışanların tahliye edildiğine dair bize bilgi verdiler. Burada şu anki amacımız, çevre fabrikalara yayılmaması konusunda gayret sarf edip yangını kontrol altına alıp söndürmek istiyoruz" dedi.

Vali Canbolat, öğrencilerin tahliyesiyle ilgili de, "Orada herhangi bir olumsuzluk yok ama bir olumsuzluk yaşanabilir endişesiyle tüm öğrencilerimizi oradan başka pansiyonlarımıza tahliye ettik. Tamamını sağlıklı şekilde tahliye ettik. Öğrencilerimizde bir problem yok" ifadelerini kullandı.