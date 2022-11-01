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Vali Canbolat: " Söndürme çalışmaları sürüyor, can kaybımız yok"
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.
Asayiş 01.11.2022, 22:45
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.