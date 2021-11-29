Vali Ayhan, Başkan Açıl’ın ölüm haberini duyurdu

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın geçirdiği kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Kazada İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Bekir Demir yönetimindeki 59 ZP 423 plakalı Citroen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ve İmranlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçlardan çıkartıldı. Başkan Açıl, İmranlı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralananların ise Bekir Demir, Mehmet Demir, Tuğba Demir, Eyüp Demir, İsmail Demir, Yaren Su Demir ve Eslem Demir olduğu, Demir ailesinin Van’dan hareket edip Ankara istikametine seyir halinde olduğu öğrenildi.

Ölüm haberini Vali duyurdu

Hastane önünde açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, Başkan Açıl’ın vefat haberini duyurup şunları söyledi:

“Bunu vermek zor. Bu bilgiyi aktarmak kolay değil. Çok üzüntülüyüz. Murat Açıl beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımız 2 saat boyunca çok ciddi manada müdahale ettiler ama maalesef kurtarılamadı. Olay anında kalbi duruyor. Arkadaşlarımız olay yerinde, kaza yerinde müdahale ediyorlar, geri döndürüyorlar ama hastanede tekrar kalbi duruyor. Sağlıkçılarımız, doktorlarımız ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiler ama maalesef kaybettik. Diğer araçtaki 7 kişi de hepsi Sivas’a sevk edildi. Aynı aileden 7 kişi. Orada da 2 yaralımızın durumu ağır. Onlar da yakinen takip edilmektedir. Artık kazada ihmal nasıldır onu bilemiyoruz. Savcılarımız adli soruşturmaları yapmaktadırlar. Ben sevenlerine, İmranlı halkına, Sivas halkına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Mukadderat. Bu bilgiyi vermek zor. Sevdiğimiz, iletişimi düzgün, güzel hayalleri olan, İmranlı için gayret gösteren değerli bir belediye başkanımızdı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyorum.”