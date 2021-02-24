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Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı

Aksaray’da gece yarısı Korona Virüs (Covid-19) denetimine çıkan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sokak sokak, cadde cadde gezerek hem denetledi hem de vatandaşları uyardı.

Asayiş 24.02.2021, 01:01
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Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı

Aksaray’da gece yarısı Korona Virüs (Covid-19) denetimine çıkan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sokak sokak, cadde cadde gezerek hem denetledi hem de vatandaşları uyardı.

Korona Virüs tedbir ve önlemlerinin büyük bir azimle devam ettiği Aksaray’da devlet vatandaş el ele etkin bir mücadele yürütülürken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gece yarısı sahaya inerek cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kerim Yeşildağ, İl Afet Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürü Can Cansızlar ve polis ile jandarma ekipleriyle Aksaray’ın her bölgesine giden Vali Aydoğdu, tüm araçları, vatandaşları durdurarak tek tek denetledi. Maske, mesafe, hijyen konularında vatandaşları bilgilendiren Vali Aydoğdu, kısıtlama sonrasında vatandaşların neden dışarıda olduğunu sorarak kısıtlamalara kesinlikle uyulması hakkında uyardı.

“Okyanusları geçtik derede boğulmamamız gerekiyor”

Denetimler sırasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, normale dönülmesi için kurallara kesinlikle uyulması gerektiğinin altını çizerek, “Bir kontrole çıktık. Bu kontrollerimiz devam edecek. Bizim Aksaray’da normalleşebilmemiz için her birlikte, bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Sadece kolluk kuvvetlerimizin, sağlık müdürlüğümüzün, AFAD’ın ya da basın mensuplarımızın hassas olması, duyarlı olmasıyla ilgili değil, bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Çünkü şöyle bir süreçten geçiyoruz. Biliyorsunuz bu pandemi sürecinden bu yana hepimiz çok sıkıntılı günler yaşadık. Yani okyanusları geçtik, artık derede boğulmamamız gerekiyor. Onun için, normalleşebilmemiz için kurallara hepimizin azami uyması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu kışın ayazında, soğuğunda bütün caddelerde kontrollerini yapıyorlar. Bütün ekiplerimiz alanda” dedi.

“Zorunlu kalmadıkça çıkmamamız gerekiyor”

Ev gezmeleri yapıldığını belirterek kesinlikle ev gezmesi yapılmaması gerektiğine değinen Vali Aydoğdu, “Benim Aksaraylı hemşerilerimden özellikle istirhamım, ev gezmelerini tamamen bırakmamız gerekiyor. Biraz önce yaptığımız denetimlerde onu gördük. Evlerde oturmamız, kurallara azami şekilde uymamız gerekiyor. Mecbur ve zorunlu kalmadıkça çıkmamamız gerekiyor sokağa. Çünkü bu kritik günleri en az hasarla atlatmamız gerekiyor. Yerindelik kararı gereği Aksaray’da normalleşebilmemiz için, insanların iş yerlerini, okulları açabilmeleri için bu kurullara hep birlikte uymamız gerekiyor. Uyanlar uymayanları güzel bir şekilde uyarması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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