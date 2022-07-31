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Vali Arslantaş: "Yangının kontrol altına alınması için ekipler cansiparene çalışıyor"

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin, "14 helikopter, 10 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri, 4 itfaiye aracı, 1 dozer, 14 pikap ve 2 ambulans ile yangına müdahale ediliyor." dedi.

Asayiş 31.07.2022, 22:49
Vali Arslantaş: "Yangının kontrol altına alınması için ekipler cansiparene çalışıyor"

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin, "14 helikopter, 10 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri, 4 itfaiye aracı, 1 dozer, 14 pikap ve 2 ambulans ile yangına müdahale ediliyor." dedi.

Burdur’un Bucak ilçesi Karaseki-Sarıdere mevkiinde yaklaşık 5 saat önce başlayan orman yangını halen devam ediyor. Bölgeye giderek yetkililerden bilgi alan Burdur Valisi Ali Arslantaş, yangını kontrol altına almak için çalışmalara aralıksız devam edildiğini söyledi. Orman teşkilatı, AFAD, İl-İlçe Belediye ekipleri ile birlikte yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerinin dahil olduğu söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği belirten Vali Arslantaş, "14 helikopter, 10 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri, 4 itfaiye aracı, 1 dozer, 14 pikap ve 2 ambulans ile yangına müdahale ediliyor. Devletimizin tüm imkanları ile yangına müdahale ediyoruz. Kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin cansiparene bir şekilde görev yapıyor" dedi.

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