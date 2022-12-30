Vali Aksoy: “İlk tespitimiz tüp değişimi sırasında patlama olduğu yönünde”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli’de meydana gelen işyeri patlamasının ilk tespitlere göre tüp değişimi sırasında olduğunu belirterek, "1’i ağır 5 yaralımız var. Maalesef 7 vatandaşımız da hayatını kaybetti” dedi.

Nazilli’de meydana gelen patlama sonucu Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından açıklama yapan Vali Aksoy, “Bugün 15.35 sırasında işletmemizde tüp değişimi sırasında oluşan bir patlama neticesinde 1’i ağır 5 yaralımız söz konusu. Maalesef 7 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şu anda itfaiye çalışanlarımız cenazeleri buradan alarak hastaneye intikalleri sağlandı. Çok üzgünüz böylesine bir kazayı yaşamış olmak ve insanlarımızın yaşamını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

"Patlama tüp değişimi esnasında olmuş"

İlk tespitlere göre tüp değişimi sonucu patlama olduğunu ifade eden Vali Aksoy, “Çalışanın ilk beyanına göre tüpten bir koku geldiği ve tüple ilgili yetkili kişinin gelerek tüpü değiştirme noktasında bir kokunun olduğu, bazı kişileri kendisinin dışarıya çıkardığı, kısa bir süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Tabi olay yeri incelememiz ve itfaiye bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek ama ilk tespitlerimize göre maalesef tüpten kaynaklı bir patlama olduğu ifade edilebilir” şeklinde konuştu.