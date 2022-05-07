Vali Akın, yaya geçidi kurallarını anlattı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Trafik Güvenliği Eylem Planı için yapılan ’Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ sloganı ile hazırlanan program da yayalara tek tek kavşak noktasında yaya geçidi kullanımını anlattı.

Kırşehir’de 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşlara yaya geçitleri hakkında bilgiler verdi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Akın, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi kara yolunu kullanan tüm kullanıcılar için güvenli ve düzenli bir trafik ortamı oluşturulması ve kazalardan kaynaklı mal-can kaybının en aza indirilmesi amacıyla da hafta içerisinde çeşitli etkinliklerde tertip edilecek. Bu kampanyada ki hedefimiz yayalar. Trafik kazalarından kaynaklı yaya ölümlerinin ve yayaların uğrayacakları mağduriyetleri en aza indirmek amacıyla da bu konuda farklı kampanyalar düzenleyerek etkinlikler tertiplemiştik" dedi. Uygulamaya katılan vatandaşlar da, herkesin vicdanının kendi polisi olması gerektiğini söyleyerek, ekiplere teşekkür etti.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Garnizon Komutanı Sadık Gülecen de katıldı.