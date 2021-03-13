Vali Akbıyık’tan Asetik Anhidrit madde açıklaması

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, son günlerde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu ele geçirilen uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan Asetik Anhidrit madde hakkında açıklamada bulundu.

Hakkari Valisi Akbıyık, 2020-2021 yılında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarına değinerek önceki akşam ele geçirilen 7 ton 420 kilogram Asetik Anhidrit maddesi hakkında açıklamada bulundu. Vali Akbıyık, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 12 Mart 2021 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Esenyurt Mahallesi’nde bulunan bir depoda bölücü terör örgütünün finans kaynaklarından Eroin maddesinin ham maddesi olan Asetik Anhidrit maddesi saklandığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 7.420 kilogram Asetik Anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele çalışması aralıksız olarak devam ediyor. Jandarma ve polisin başarılı çalışması sonucunda 2021 yılında terörün en büyük finans kaynaklarından 1 ton 381 kilo 737 gram eroin ele geçirilmiştir" dedi.

Basın açıklamasına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’da katıldı.