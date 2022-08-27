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Vakıf binasında yangın
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Edirne Temsilciliğinin binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Asayiş 27.08.2022, 19:36
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Edirne Temsilciliğinin binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edirne’nin Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan İHH Edirne Temsilciliğinin binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler vakıf binasının tamamını sardı. Binadan dumanlar çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında binada maddi hasar oluştu.
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