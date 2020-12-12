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Vakıf binasında korkutan yangın
Kayseri’nin Develi ilçesinde Kuddusi Vakfı binasında patlamanın ardından yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Asayiş 12.12.2020, 17:18
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Kayseri’nin Develi ilçesinde Kuddusi Vakfı binasında patlamanın ardından yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan Kuddusi vakfında gelen patlama sesinin ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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