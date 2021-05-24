Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde vakaya giden ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da Karayolları Genel Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. hakimiyetindeki 59 KG 191 plakalı ambulans ile H.Ç. idaresindeki Volkswagen Golf markalı ve 59 ABB 754 plakalı otomobil kavşakta çarpışarak yaralamalı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı sürücü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkarken, kavşakta meydana gelen kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri çalışma yaparken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

H.Ç. ayakta tedavi edilirken, kazaya karışan ambulansın içerisindeki görevliler ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya karışan araçların çekilmesi ile aksayan trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.