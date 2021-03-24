Vakaların patlak verdiği ilçede üst üste karantina kararları alındı

Kastamonu’da İngiltere varyantlı mutasyonlu virüsün görüldüğü Devrekani ilçesi Yazıbelen köyü, ilçe merkezinde bir tekstil atölyesi ve apartman karantinaya alındı.

Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İngiltere varyantlı mutasyonlu virüsün görüldüğü ilçede üst üste karantina kararları aldı. İlk olarak Devrekani ilçesine bağlı 55 hanesi bulunan Yazıbelen köyünde 7 hanede pozitif vaka görüldü. Yazıbelen köyü’nde yapılan testlerde 2 pozitif vaka ile 13 temaslı hasta tespit edildi. Hastaların, köyde bulunan diğer hanelerle birlikte olması ve temas riskinin tarımsal faaliyetlerde imece usulü çalışma düzeni nedeni ile yüksek olmasından dolayı Devrekani İlçe Umumi Hıfzıssıhha Komisyonunun kararı ile 10 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları tamamen kapatarak, emniyet tedbirlerini arttırdı.

Atölyede çalışan 6 kişide İngiltere mutasyonlu virüs tespit edildi

Devrekani’de Ahi Çelebi Mahallesi Kulaksız Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde de İngiltere varyantlı mutasyonlu virüs görüldü. Atölyede çalışan 6 farklı kişide ‘İngiltere mutasyonlu Covid-19 vakası’nın tespit edilmesi üzerine Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla tekstil atölyesi 10 gün karantina altına alındı. Karantina kararının ardından Devrekani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tekstil atölyesini kapatarak güvenlik önlemlerini arttırdı.

Apartmanda ikinci kez İngiltere mutasyonlu virüs görüldü

Yine Devrekani’de Ahi Çelebi Mahallesi Kulaksız Sokak üzerinde bulunan Güneyli Apartmanı da 10 gün süre ile karantinaya alındı.

Daha önceden yapılan korona virüs testinde bir kişi de İngiltere mutasyonlu Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ikinci bir kişide daha korona virüs görüldü. Bunun üzerine Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Güneyli Apartmanında ikinci Covid-19 vakasının tespit edilmesinden dolayı 10 gün süre ile karantina altına alınması kararlaştırıldı. Karantinaya alınan bölgelerde hasta veya temaslı vatandaşların ihtiyaçları Devrekani Vefa Destek Grubu tarafından giderilecek.

Öte yandan Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bir öğrencinin ailesinde yapılan testinin pozitif çıkması üzerine öğrencinin okuduğu sınıf karantinaya alındı. Karantinanın tedbir amaçlı olduğu ve şu ana kadar herhangi bir vakanın görülmediği belirtildi.