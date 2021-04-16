Vakaların arttığı Kırklareli’nde denetimler yoğunlaştı, korona virüsüne geçit yok

Türkiye genelinde korona virüsü vakalarının en çok arttığı iller arasında lider olarak seyreden Kırklareli’nde yoğunlaştırılmış dinamik denetim süreci kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kural ihlallerine geçit verilmiyor.

Sağlık Bakanlığı haftalık olarak açıklanan korona virüsü risk haritasında göre geçtiğimiz haftaya 518.33 olan vaka sayısı 3 - 9 Nisan tarihleri arasında 882.13 yükselerek ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında 1. sıraya Kırklareli yerleşti. Bununla birlikte yoğunlaştırılmış dinamik denetim süreci kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kenttin giriş çıkışlarının yanı sıra belirli bölgelerde denetimler yapılıyor. Yaya olarak da denetimlerini sürdüren ekipler kenttin işlek caddelerinde maske ve mesafe kuralına uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Öte yandan ekipler araçlarıyla vatandaşlara kurallara uyması yönünde anonslar yapıyor.