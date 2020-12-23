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Vahşi cinayette keşif yapıldı

Muğla’da geçen Temmuz ayında Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı bugün cinayetin işlendiği Menteşe Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin keşif yaptırıldı.

Asayiş 23.12.2020, 16:07
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Vahşi cinayette keşif yapıldı

Muğla’da geçen Temmuz ayında Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı bugün cinayetin işlendiği Menteşe Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin keşif yaptırıldı.

21 Aralık’ta yapılması için karar alınan, fakat katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar Yüksek Güvenlikli cezaevinden getirilmeyen sanık Cemal Metin Avcı bugün keşif için cinayetin işlendiği ailesine ait bağ evine getirildi.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Pınar Gültekin’in katil zanlısı ve Cemal Metin Avcı cezaevi aracı ile Muğla’ya getirilirken, keşfin yapılacağı Karabağlar yaylasındaki bağ evi çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bağ evinin çevresi tamamen güvenlik şeridi ile çevrilirken, Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı araçlar ile bağ evine alındı. Cinayetin işlendiği bağ evine 5 metre yakına kadar araçla getirilen sanıklar buradan Jandarma eşliğinde keşif için olayın yaşandığı eve girdiler.

Ayrı ayrı keşif yaptırıldılar

Sanık Cemal Metin Avcı, keşif heyetinin nezaretinde sık sık bağ evinin ana bölümü ve eklentisi arasında cinayete ilişkin 16 Temmuz tarihinde yaşananları ve olayı anlatırken, Pınar Gültekin’in boğulduktan sonra içine konduğu varile bire bir ölçülerdeki varil olayın yaşandığı yere taşındı.

Sanık Cemal Metin Avcı, olay gecesi Pınar Gültekin ile bağ evine gelişinden itibaren yaşananları keşif heyetine tek tek anlatırken, özellikle Pınar Gültekin’in öldürüldükten sonra varile konulması, cesedinin yakılması ile ilgili tüm detayları anlattığı o anlar uzun sürdü.

Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i öldürdükten sonra varili palet yardımı ile aracına taşıdığı tahta paletin benzeri de olay yerine getirilirken, tatbiki olarak tüm detaylar sanık tarafından keşif heyetine ayrıntıları ile anlattığı görüldü.

OLAY

16 Temmuz tarihinde kaybolan Pınar Gültekin için, 19 Temmuz tarihinde aile tarafından polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Jandarma ve Polis tarafından oluşturulan sivil özel ekip yaptığı araştırmada, Pınar Gültekin’in 16 Temmuz tarihinde Menteşe’deki bir alışveriş merkezinden çıkış anına ait güvenlik kamera kayıtlarını tespit etti. Pınar Gültekin’in yakın çevresi ile yapılan sorgulamalarda Cemal Metin Avcı duygusal bağı olduğu belirlendi. Cemal Metin Avcı kolluk kuvvetlerinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti.

Önce öldürdü, sonra yaktı

Cemal Metin Avcı jandarmadaki sorgusunda Pınar Gültekin ile Menteşe Karabağlar Yaylasındaki depo olarak kullanılan bağ evinde önce tartıştıklarını, ardından vurması ile bayıldığını itiraf etti. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin’i bayıldıktan sonra boğarak öldürdüğünü, cesedin yok etmek için bağ evindeki bir varili kullandı. Benzinciye gelerek pet şişe içinde aldığı benzin ile varil içinde önce cesedi yaktı, ardından üzerine araç içinde beton dökerek varili Menteşe Akkaya mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alana attı.
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