Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye çıkarıldı

Gaziantep’te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

Televizyon programına Antep’ten katılan anne M.İ. kendisini fuhşa zorlayan iki kişinin, çocuklarını alıkoyduğunu söyledi. Bu sırada canlı yayına telefonla katılan komşusu, M.İ.’nin bir buçuk yaşındaki küçük kızı Naime’nin kendisine bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu.

Cinayetle ilgili Gözaltına alınan M.T. ve M.A. Adliyeye sevk edildi. Zanlılar, gazetecilerin siz mi yaptınız, neden yaptınız’’ sorularına cevap vermediler.