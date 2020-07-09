Vahşi cinayetin karar duruşması 16 Temmuz’a ertelendi
AFYONKARAHİSAR’DA GEÇTİĞİMİZ ŞUBAT AYINDA KADIN ARKADAŞINI ÖLDÜREN, ARDINDAN YAKARAK CESETTEN KURTULMAYA ÇALIŞAN CİNAYET ZANLISININ YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ. İLERİ BİR TARİHE ERTELENEN DURUŞMADA CİNAYETE KURBAN GİDEN KADININ YAKINLARI KATİL ZANLISININ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİ.
Afyonkarahisar’da geçtiğimiz şubat ayında kadın arkadaşını öldüren, ardından yakarak cesetten kurtulmaya çalışan cinayet zanlısının yargılanmasına devam edildi. İleri bir tarihe ertelenen duruşmada cinayete kurban giden kadının yakınları katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.
Geçtiğimiz 18 Şubat ta meydana gelen olayda, çalıştığı otelden mesai sonrası ayrılan ve bir daha haber alınamayan Dursiye Sağlam’ın erkek arkadaşı Ahmet C., tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan vahşet sonrası Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülen duruşmasında Sağlam’ın avukatları ve aile üyeleri hazır bulundu. Duruşmada Sağlam’ın eşi Ü.S., oğlu M.S. ve kızı K.S.’nin zanlının en ağır cezayı almalarını istedi. Mahkeme heyeti dosyada yaptığı incelemelerin ardından duruşmayı 16 Temmuz 2020’ye ertelerken, sanık Ahmet C.’nin tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.
“Sağlam 11 bıçak darbesinin ardından yakılarak öldürüldü”
Mahkeme sonrası Afyonkarahisar Adliyesi önünde ‘Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ üyesi aynı zamanda Sağlam’ın avukatlığını yapan kadın avukatlar basın açıklaması yaptı. Grup üyeleri adına konuşan avukat Burcu Seyhan, Dursiye Sağlam’ın 11 bıçak darbesinin ardından yakılarak öldürüldüğünü hatırlattı. Seyhan, önümüzdeki hafta görülecek karar duruşmasında Sağlam’ı savunmak için hazır olacaklarını ifade etti.
Öte yandan Dursiye Sağlam’ın öldürüldükten sonra cesedinin bir kısmı yakılmış halde bulunmuştu.
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