Vahşeti bu sebeple işlemiş: "Hakaretlere dayanamadım ve torunlarımı da eziyetten kurtarmak için öldürmeye karar verdim"

Kırgız gelinini testere ile parçalara ayıran kayınpeder adliyeye sevk edildi Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kırgızistan uyruklu gelinini bıçakla öldürdükten sonra demir testere ile parçalara ayıran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cani Kayınpederin ifadesinde ise, "Bende artık bana yapılan hakaretlere dayanamadım ve torunlarımı da eziyetten kurtarmak için öldürmeye karar verdim" dediği ortaya çıktı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde bir evde Kırgızistan uyruklu gelinini bıçakla öldürdükten sonra demir testere ile parçalara ayıran ve sonrasında çöp torbasına doldurarak park halindeki aracının bagajına dolduran kayınpeder gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kayınpeder Fehmi A. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parçalara ayırdı

Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Fehmi A. oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.’yı bıçakladı. Gelinini evdeki demir testere ile parçalara ayırdıktan sonra kol, bacak ve başını çöp poşetine dolduran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fehmi A., adliyeye çıkarılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ölen Ayat A.’nın cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ayat A., defnedilmesi için ülkesine gönderilecek.

Fehmi A. ifadesinde, gelinin kendisine kötü davrandığını ile sürerek, “Olay günü eşim ve torunum ile oğlumu servise bırakmaya gittik. Ayat ve diğer torunum evde kaldı. Bir süre sonra geldik. Eşim ve torumum dışarıda kaldı. Ben ise eve çıktım. Ayat kapıyı açtı ve diğer torunumu uyutmak için odasına gitti. Bende üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra torunumun ağladığını duydum. Odaya gittim ve ‘Sende hiç vicdan yok mu. Neden ağlatıyorsun’ dedim. O da ‘benim çocuğum ne istersem yaparım’ diyerek bana bağırdı ve hakaretler etti. Ardından odadan çıktı ve banyoya girdi. Bende artık bana yapılan hakaretlere dayanamadım ve torunlarımı da eziyetten kurtarmak için öldürmeye karar verdim. Mutfaktan aldığım ekmek bıçağı ile bıçakladım. Hareketsiz kalınca öldüğünü anladım. Önce polisi arayıp olayı anlatmak istedim. Ancak cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm. Evdeki takım çantasından demir testereyi alarak iki ayağını diz kapağından ve kolunu kestim. Ardından banyoda çöp poşetine ardından da çöp kovasına koydum. Üzerimi değiştirdikten sonra da kesilen uzuvları çöp torbası ile arabanın bagajına indirdim. Eve geldikten sonra vücudunun diğer parçalarını poşete koymaya çalıştım. Bu sırada eşim geldi ve olayı öğrendi. Karşı komşuya giderek yardım istedi ve gelen polis beni gözaltına aldı. Eşim gelmeseydi götürüp bir yere atacaktım. Çok pişmanım” diye itirafta bulunduğu öğrenildi.