Vaaz veren piskoposun 1 milyon dolarlık mücevherleri çalındı

ABD’de gösterişli tarzıyla tanınan Piskopos Lamor Miller-Whitehead’in 1 milyon dolarlık mücevherleri, internet üzerinden canlı yayınladığı vaaz sırasında çalındı.

ABD’de gösterişli stili, New York Belediye Başkanı Eric Adams’la olan dostluğuyla tanınan Piskopos Lamor Miller-Whitehead, kilisede vaaz verdiği sırada eşiyle birlikte üç silahlı soyguncunun hedefi oldu. Canlı yayınlanan vaaz sırasında hırsızların içeri girdiğini gören piskoposun yere yatıp "Tamam, tamam" dediği duyuluyor. Saniyeler sonra maskeli şahıslar art arda kadraja girerken, piskoposun yanına giderek mücevherlerini aldıkları görülüyor. 44 yaşındaki Miller-Whitehead, soygunun ardından yaptığı açıklamada, hırsızların eşinin mücevherlerini çalarken bebeğinin yüzüne silah dayadığını belirterek, "Onların silahlarıyla geldiklerini gördüğümde herkese dışarı çıkmasını söyledim. Kiliseyi havaya uçurmak mı istiyorlar yoksa sadece bir soygun için mi geliyorlardı bilmiyordum. Eşimin tüm mücevherlerini aldılar, benim tüm mücevherlerimi aldılar" dedi. Hırsızların yakalanmalarına yönelik bilgi için 50 bin dolar ödül verileceğini kaydeden Whtehead, kilise hizmetlerinin planlandığı gibi devam edeceğini vurguladı.

New York Polis Departmanı yaptığı açıklamada, piskopos ve 38 yaşındaki eşinden çalınan mücevherlerin tahmini değerinin 1 milyon dolar olduğu ifade edildi.