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Uzunköprü’de ’Yunus’ timleri ve tam donanımlı olay yeri inceleme aracı göreve başladı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan motosikletli polis ’Yunus’ timleri ve tam donanımlı olay yeri inceleme aracı göreve başladı.

Asayiş 23.11.2021, 13:34
Uzunköprü’de ’Yunus’ timleri ve tam donanımlı olay yeri inceleme aracı göreve başladı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan motosikletli polis ’Yunus’ timleri ve tam donanımlı olay yeri inceleme aracı göreve başladı.

Uzunköprü’de önleyici hizmet kalitesinin arttırılması, olaylara daha etkin ve hızlı müdahale etmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Güder öncülüğünde Devriye Ekipler Büro Amirliği bünyesinde kurulan motosikletli Yunus timleri, tam donanımlı 2 motosiklet ile 4 polis memurunun görevlendirilmesiyle çalışmalarına başladı.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan yaptığı açıklamada, "Emniyetimizdeki araç gereç tedarikine devam ediyoruz. Daha önce motorize ekiplerin kurulması ile ilgili Valimiz ile görüşmüştük. Edirne merkez ve Keşan da bir çalışma olmuştu biz de sayın valimizden talepte bulunduk. Uzun süredir beklediğimiz bir destekti Uzunköprü Yunus polisleri olarak görev alacak 4 polis arkadaşımız eğitimlerini aldılar. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden üniformaları geldi. Ekibimiz şuan hazır halde. Uzunköprü’de halkımızın yoğun bulunduğu yerlerde, okul çevrelerinde ve polis araçlarının giremediği dar sokaklarda uyuşturucuya ile mücadele ve motosiklet hırsızlığına göz açtırmamalarını bekliyoruz. Suçluların önüne geçerek, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme niyetinde olanların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olayların en kısa sürüde müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması niteliğinde görev alacaklar. Aynı zamanda genel asayiş olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek, şok uygulamalar ile denetimlerini sürdürerek ilçemizdeki güven ve huzur ortamının sağlanmasında önemli görev üstleneceklerdir. İlçemizin huzur ve güvenliğine önemli bir katkısı olacağına inandığımız motosikletli yunus timlerimizin kazasız bir şekilde görev yapmalarını ve ilçemize hayırlı olmalarını temenni ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum " dedi.

Tam donanımlı olay yeri inceleme aracı tanıtıldı

Ayrıca Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü bünyesine yeni dâhil edilen tam donanımlı olay yeri inceleme aracı tanıtıldı. Araç hakkında bilgi veren Uzunköprü Emniyet Müdürü Mahmut Güder, amaçlarının elde edilen deliller üzerinden olayın sanığına ulaşarak, adaletin tesis edilmesini sağlamak olduklarını ifade etti. Güder, "Türk Polis Teşkilatı olarak olayların faillerinin tespit edilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu amacımız doğrultusunda mesai arkadaşlarımız ile birlikte büyük yollar kat ettik. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle envanterimizi geliştiriyoruz. Türkiye’de az bir sayıda bulunan tam donanımlı olay yeri inceleme aracı” bu gelişmelerden bir tanesi. Bu aracımız sayesinde olay yerinden hızlı ve etkili biçimde deliller toplayarak, olayların çözülmesinde büyük veriler elde ediyoruz. Türk Polis Teşkilatı olarak suçluların her zaman ensesinde olacağız. Bilmelidirler ki Türk Polisi var olduğu sürece hiçbir suçlu adaletin önünde hesap vermekten kaçamayacaktır" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Güder ve görevliler katıldı.

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