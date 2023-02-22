Uzunköprü’de yangın paniği: Müstakil ev küle döndü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde müstakil ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aşçıoğlu Mahallesi Hızır reis Caddesinde bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın hızla büyüdü. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112’yi aradı ve bölgeye İtfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri büyüyen yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Uzun süren çalışmalar sonucu yangın itfaiye ekiplerinin, uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayda içeride kimsenin olmaması ve herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. İtfaiye ve Polis Ekiplerinin Yangının çıkış nedeni ile soruşturması sürüyor.