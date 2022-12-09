Uzunköprü’de lokantada yangın çıktı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde akşam saatlerinde Kapalı Pazar yerinde bulunan bir lokantanın iç kısmında sebebi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Lokantanın iç kısmında alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar olayı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinin kapalı olması sebebiyle ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi. İş yeri ise yangından sonra kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.