Uzunköprü’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı. Uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olan S.E. ile 13 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.E. ve 14 yıl 8 ay hırsızlık suçundan cezası bulunan A.Ç. yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.