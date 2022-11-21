Uzunköprü’de bir iş yerinde kaçak alkol ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, gelen ihbar üzerine bir iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen alkol ve 27 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

İş yeri sahibiyle ilgili gerekli yasal işlem başlatıldı.