Uzunköprü’de Adalet anıtına saldırı!

Edirne’nin Uzunköprü İlçesinde Adalet Meydanında bulunan Adalet Heykeline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.

Saat 00:10 civarında gerçekleşen olayda, Adalet Heykelinin yandığını gören vatandaşların haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri heykeli söndürürken, güvenlik güçleri heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

"Provokasyona gelmeyeceğiz"

Öte yandan olayın gerçekleştiği Adalet Meydanına gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan; "Bu tür provokasyon eylemlerine gelmeyeceğiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil. Olayın faillerinin en kısa sürede yakalanarak, saldırdıkları adalete teslim edileceğine inanıyoruz" dedi