Uzunköprü’de 123 bin 800 adet kaçak makaron ve 4 bin 800 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adreste yapılan operasyonda 123 bin 800 adet bandrolsüz makaron ve doldurulmuş satışa hazır 4 bin 800 adet sigara ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Habibhoca mahallesi çeşmeler meydanında şüpheli H.A’ya ait olduğu tespit edilen araç içerisinde arama yaptı. Aramada doldurulmuş 123 bin 800 adet bandrolsüz makaron doldurulmuş satışa hazır 4 bin 800 adet sigara ve 12 kilogram açık kıyılmış tütün 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.