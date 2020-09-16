Üzüm üreticisinin bir yıllık emeği son anda kurtarıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzümünü satan bir üretici dolandırılacağını anlayınca Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’ndan yardım istedi. Daha önce de benzer bir vakada üreticiyi dolandırılmaktan kurtaran Başkan Öküzcüoğlu zabıta ekiplerini olay yerine gönderdi. Zabıtayı karşılarında gören dolandırıcılar 15 ton üzümü bırakarak kayıplara karıştı. kamyona yüklenen üzümler ise başka bir alıcıya satılarak üreticinin mağduriyeti giderildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Subaşı Mahallesi’nde yaşayan üretici Zeliha Baştürk peşin satış olarak anlaştığı üzüm parasını alamayınca bağından kesilen 15 ton üzümün yüklendiği kamyonun kantardan inmesine izin vermedi. Üzüm üreticisi kadın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’ndan yardım istedi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, zabıta ekiplerini olay yerine gönderdi. Üç kişi olan üzüm alıcıları zabıta ekiplerini görünce olay yerinden araçlarına binerek, kaçtı. Üzüm yüklü kamyonu kantardan çıkarmayan Zeliha Baştürk, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun yardımıyla bir yıllık emeğinin karşılığı olan 15 ton çekirdeksiz sultaniye sofralık üzümü başka bir üzüm alıcısına peşin olarak sattı.

Üzüm üreticisi Zeliha Baştürk, "Üzüm alıcıları ile peşin satış olarak anlaştık. Kantara girdikten sonra, kantarda paramı vereceklerdi. Kamyon kantardan yola çıkmak için hazırlanırken, ben paramı istedim. Ancak paranın 20 bin TL’sini şimdi, kalan 25 bin TL’yi daha sonra vereceklerini söylediler. Bende kabul etmedim, çünkü kantarda paramı vereceklerdi, öyle anlaşmıştık. Paramı almadan kamyonu, kantardan çıkarmam dedim, hemen belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na telefon ederek, yardım istedim. Ahmet Öküzcüoğlu, hemen zabıtaları göndereceğini, kamyonu bırakmamamı istedi. Zabıtalar geldi. Üzüm alan kişiler, karşılarında zabıtaları görünce, buradan kaçtılar. Başkanımızın yardımlarıyla, üzümleri başka bir alıcıya sattım. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

Geçtiğimiz ay da bir üretici 23 ton üzümünü yine Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun devreye girmesiyle kurtarmıştı.