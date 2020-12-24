Uzman çavuş ve ailesini ölüm ayırdı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aracın çaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serhat Önal, eşi İlayda Önal ve oğlu Efe Önal Gaziantep’te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aileler anlaşamadığı için defin yeri belli olmayan cenazelerden Uzman Çavuş Serhat Önel ve oğlu İslahiye’de, eşi İlayda Önal ise Gaziantep’te defnedilecek.

Olay, 22 Aralık 2020 Salı günü sabah erken saatlerde Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün virajı alamaması nedeni ile kontrolünü kaybettiği 33 D 3837 plakalı araç, takla atarak yaklaşık 40 metre yuvarlandıktan sonra Habur Çayına uçtu. Sabah saatlerinde Habur Çayında bir aracın olduğunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, ters dönüp Habur Çayına uçan araçta bulunan sürücü Uzman Çavuş Serhat Önal, eşi İlayda Önal ve küçük çocukları Efe Önal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri araçtan çıkarıldı.

Cenazeler son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Önal ailesinin cansız bedenleri, Şırnak’ta yapılan işlemlerinin ardından Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen tören sonrası memleketleri Gaziantep’e getirildi. Cenazeler, Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaeddin Nakıpoğlu Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazı öncesi hayatını kaybedenlerin yakınları güçlükle ayakta dururken, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, askeri erkan, kent protokolü ve Önal ailesinin yakınları katılırken, hayatını kaybeden Uzman Çavuş ile oğlu Efe’nin İslahiye ilçesinde, eşi İlayda Önal’ın ise Gaziantep’te defnedileceği öğrenildi.