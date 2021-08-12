Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti

Artvin’de kamyon kasasından üzerine tomruk düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Artvin’in Borçka ilçesinde bir kereste atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Öztürk, kamyonuyla kereste atölyesinde tomruk götürdü. Kamyon kasası üzerinde bulunan tomrukları indirildiği sırada üzerine düşen tomruk düşen Yaşar Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen savcını incelemesinin ardından hayatını kaybeden Öztürk’ün cenazesi Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.