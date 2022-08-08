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Üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti
Sinop’un Ayancık ilçesinde ormanda çalıştığı sırada üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti.
Asayiş 08.08.2022, 10:52
Sinop’un Ayancık ilçesinde ormanda çalıştığı sırada üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti.
Olay, Ayancık ilçesi Çangal Ormanı’nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, orman kesim işlerinde çalışan 27 yaşındaki Hasan Yılmaz, Çangal Ormanı’nda tomruk kesiminde çalıştığı esnada, kamyondan üzerine tomruk düştü. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesi sonrası Yılmaz’ın cenazesi, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.